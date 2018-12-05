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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02

"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"

В матче 15-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" в Москве на "Открытие-Арене" уступили местному "Спартаку" – 1:3.
 
КС открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч 

25 ноября 2018, 05:21
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
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