|
В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
|
5 декабря 2018, 02:25
|
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
|
5 декабря 2018, 02:09
|
Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
|
5 декабря 2018, 01:13
|
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
|
5 декабря 2018, 12:53
|
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
|
5 декабря 2018, 12:15
|
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
|
4 декабря 2018, 02:19
|
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
|
3 декабря 2018, 11:01
|
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
|
1 декабря 2018, 08:30
|
Какие нововведения ждут россиян в декабре
|
30 ноября 2018, 11:45
|
В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
|
27 ноября 2018, 07:02
|
"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"
|
25 ноября 2018, 05:21
|
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
|
23 ноября 2018, 09:28
|
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
|
1 ноября 2018, 09:57
|
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
|
12 сентября 2018, 08:33
|
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
|
3 сентября 2018, 05:14
|
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
|
27 августа 2018, 05:07