Что изменится после дачной реформы в России Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. … Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать