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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
Как сэкономить на услугах ЖКХ?

Как сэкономить на услугах ЖКХ?

В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ. Даже в этой ситуации можно сэкономить, говорят эксперты. В первую очередь нужно внимательнее изучать новые квитанции. Если насчитали больше, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. В случае ошибки будет произведен перерасчет. 

26 июня 2017, 04:41
Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за коммунальные услуги. В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ.
В августе жители региона получат коммунальные квитанции с новыми ценами. Так, за водоснабжение в среднем платить придется больше 

22 июня 2017, 05:57
Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Россияне имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда, информируют российские агентства.
Речь здесь прежде всего ведется о серьезных перебоях с водой и электроснабжением. В таких случаях граждане 

13 июня 2017, 05:22
Прокуратура снизила цены на воду

Прокуратура снизила цены на воду

Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 

24 мая 2017, 03:28
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