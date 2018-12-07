|
Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
|
7 декабря 2018, 01:09
|
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
|
7 декабря 2018, 12:48
|
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
|
7 декабря 2018, 12:09
|
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
|
7 декабря 2018, 11:33
|
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
|
7 декабря 2018, 11:06
|
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
|
7 декабря 2018, 08:17
|
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
|
6 декабря 2018, 10:28
|
Как сэкономить на услугах ЖКХ?
|
26 июня 2017, 04:41
|
Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги
|
22 июня 2017, 05:57
|
Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги
|
13 июня 2017, 05:22
|
Прокуратура снизила цены на воду
Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 …
|
24 мая 2017, 03:28