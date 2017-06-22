Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги Россияне имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда, информируют российские агентства.

Речь здесь прежде всего ведется о серьезных перебоях с водой и электроснабжением. В таких случаях граждане …