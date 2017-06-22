Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за коммунальные услуги. В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ.
В августе жители региона получат коммунальные квитанции с новыми ценами. Так, за водоснабжение в среднем платить придется больше на 4,5%, за водоотведение - на 7,2, а за тепловую энергию чуть больше, чем на 4%. Но при этом тарифы не должны быть выше предельного индекса. У каждого муниципалитета он свой. Для Самары - это 6,8%.
Например, если семья, проживающая в региональном центре, сейчас платит 2 тысячи рублей за коммуналку, то после 1 июля траты возрастут на 136 рублей. Если 5 тысяч - то рост составит уже 340 рублей. Газ подорожает на 4,3%
Александр Моглячев, главный консультант Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области:
- Например, потребители, у которых установлен газовый котел, водонагреватель и газовая плита - тариф с 1 июля для них составит 5 рублей 1 копейка за 1 кубический метр. А те, у кого нет, просто одна газовая плита, там семь рублей за 1 кубический метр.
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