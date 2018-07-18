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Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера
Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а …
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18 июля 2018, 12:12
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В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
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16 июля 2018, 05:48
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В блогах: Сбербанк стал лучше?
Ни одного дня не бывает в Сети, чтобы не ругали Сбербанк.
"Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает все, чтобы такая мысль даже не приходила", - негодует в "Фейсбуке" Лина Арнаутова.
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14 июля 2018, 08:49
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных
Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
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10 октября 2017, 09:13
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Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей
В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
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19 июля 2017, 02:16
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20