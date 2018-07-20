LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе» В конце июля на тольяттинском автогиганте прекратится сборка модели LADA Priora. Представители предприятия пояснили, что решение связано со спросом на новые машины «АвтоВАЗа» и снижением интереса к Priora.

… - Мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на