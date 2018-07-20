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На "АвтоВАЗе" стартует корпоративный отпуск
С понедельника, 23 июля, тольяттинский "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 12 августа.
"Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск", говорится в сообщении пресс-центра ПАО "АВТОВАЗ".
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20 июля 2018, 04:55
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LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»
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16 июля 2018, 05:18
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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина
Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
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12 июля 2018, 11:40
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»
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5 июля 2018, 12:24
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Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше
В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития …
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14 августа 2014, 04:01
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В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли
В Самарском государственном аэрокосмическом университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, обсудили проблему подготовки кадров, в которых нуждается не только космическая отрасль, но и любое инновационное производство. В мероприятии принял участие глава минэкономразвития Самарской области Александр …
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7 марта 2014, 01:58