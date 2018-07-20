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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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На

На "АвтоВАЗе" стартует корпоративный отпуск

С понедельника, 23 июля, тольяттинский "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 12 августа.
 
"Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск", говорится в сообщении пресс-центра ПАО "АВТОВАЗ".
 
На эти три недели запланированы модернизация оборудования и ремонты на 
20 июля 2018, 04:55
LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

В конце июля на тольяттинском автогиганте прекратится сборка модели LADA Priora. Представители предприятия пояснили, что решение связано со спросом на новые машины «АвтоВАЗа» и снижением интереса к Priora.
 
- Мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на 
16 июля 2018, 05:18
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что

В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина

Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
 
- О каких "Вестах" 
12 июля 2018, 11:40
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития 

14 августа 2014, 04:01
В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В Самарском государственном аэрокосмическом университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, обсудили проблему подготовки кадров, в которых нуждается не только космическая отрасль, но и любое инновационное производство. В  мероприятии принял участие глава минэкономразвития Самарской области Александр 

7 марта 2014, 01:58
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