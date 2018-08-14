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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.

"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать 
14 августа 2018, 08:33
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
14 августа 2018, 08:15
52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться 
9 августа 2018, 09:51
В блогах: еще один неприятный сюрприз от

В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"

Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.

"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему 
8 августа 2018, 05:38
90% страхового возмещения получили вкладчики самарского

90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"

Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау

В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау

Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей 
8 августа 2018, 09:24
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