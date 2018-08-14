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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре
Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.
"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать …
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14 августа 2018, 08:33
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
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14 августа 2018, 08:15
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"
Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.
"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему …
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8 августа 2018, 05:38
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау
Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей …
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8 августа 2018, 09:24