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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.
"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. …
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15 августа 2018, 09:24
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа
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15 августа 2018, 05:33
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?
Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.
"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные …
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14 августа 2018, 08:45
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"
Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.
"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему …
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8 августа 2018, 05:38
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Выдавать самозанятым 10 000 рублей налогового капитала предложила ФНС
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27 июня 2018, 08:00
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24
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Ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов
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14 июня 2018, 06:00