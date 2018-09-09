12
41
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Самарской области оценивается в 40%.

Напомним, 9 сентября в губернии проходит Единый день голосования. Жители области выбирают губернатора, депутата Госдумы по округу №158, а также депутатов местных представительных собраний. Участки 
9 сентября 2018, 07:09
Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, 

9 сентября 2018, 06:36
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх