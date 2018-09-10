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Материалы по теме:

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, 
10 сентября 2018, 11:57
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий 

10 сентября 2018, 10:35
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в  2012-2015 годах решал вопросы установки в  городе скульптур и различных арт-объектов. В состав  «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По 
10 сентября 2018, 10:16
На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

В настоящий момент на выборах депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва и Думы городского округа Сызрань VII созыва по партийным спискам лидирует КПРФ. По результатам обработки бюллетеней в Тольятти, по данным на 06:01 понедельника, 10 сентября, КПРФ 
10 сентября 2018, 08:32
Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:

Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;

Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;

Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;

Виталий 

10 сентября 2018, 06:39
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
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