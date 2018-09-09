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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, 

9 сентября 2018, 06:36
В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

9 сентября, в день выборов губернатора и депутата Госдумы, в Самаре открылся ситуационный центр по контролю за соблюдением избирательного законодательства. В течение всего воскресенья в нем работают 30 волонтеров: две смены по 1 человек на каждую. Главной задачей сотрудников является 

9 сентября 2018, 05:50
Явка на 15:00 по выборам губернатора Самарской области составила 31,38%

Явка на 15:00 по выборам губернатора Самарской области составила 31,38%

Стали известны уточненные данные по явке избирателей по выборам губернатора Самарской области на 15:00. Она составляет 31,38%. Лидером является Клявлинский район — 78,58%. Аутсайдером - Автозаводский район Тольятти, где 18,20%.

Явка по выборам депутата в Госдуму по 158 округу 
9 сентября 2018, 04:01
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
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