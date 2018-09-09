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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
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9 сентября 2018, 06:36
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В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов
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9 сентября 2018, 05:50
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Явка на 15:00 по выборам губернатора Самарской области составила 31,38%
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9 сентября 2018, 04:01
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Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг
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9 сентября 2018, 02:38
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Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00
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9 сентября 2018, 01:24
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Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области
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9 сентября 2018, 12:27
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Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
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18 марта 2018, 05:41
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Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России
Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 …
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18 марта 2018, 02:26