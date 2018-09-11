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В блогах: ВелоСТО в Самаре
Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – …
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11 сентября 2018, 06:32
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В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
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11 сентября 2018, 06:06
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Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.
Напомним, что появление на территории Самары …
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11 сентября 2018, 05:18
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В блогах: у нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Заключительная сессия "Стратегия лидерства" проходит в Тольятти
В эти минуты в Тольятти проводится заключительная сессия "Стратегия лидерства". В актовом зале на территории Автоваза собрались ведущие политики, представители научной, культурной и других сфер деятельности. Принимает активное участие в форуме и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, …
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4 сентября 2018, 01:00
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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс
Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий …
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26 августа 2018, 07:29
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»
РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни …
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14 августа 2018, 10:54
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Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования
Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
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17 августа 2018, 10:51
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти
16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.
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