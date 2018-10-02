С 24 по 26 сентября 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил заключительный этап XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России», организаторами которой являются Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодые ученые и специалисты со всей России в течение марта-июня присылают свои работы по различным научным направлениям в сфере машиностроения на экспертную оценку специально сформированного Экспертного совета конференции. Итоговый этап конференции проводится в конце сентября и приурочен к празднованию Дня машиностроителя.
В рамках конференции «Будущее машиностроения России» 25 сентября также прошел третий заключительный этап VIII Национальной научно-технической конференции (ННТК) Союза машиностроителей России. Молодые ученые защищали свои научные исследования и изобретения в разных областях естественнонаучных дисциплин перед Экспертной комиссией.
26 сентября во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялись завершающие конференцию торжественные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя России: панельная дискуссия на тему «Инженерные кадры с новыми компетенциями – ключевой фактор диверсификации предприятий ОПК» и награждение победителей научных секций конференции «Будущее машиностроения России», Национальной научно-технической конференции и Премии им. В.А Ревунова – за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции.
В дискуссии и церемонии награждения приняли участие: Заместитель Председателя Правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Юрий Борисов, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, Председатель Комиссии Государственной Думы по развитию организаций ОПК России, Первый заместитель Председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро Союза машиностроителей России Анатолий Александров, президент, генеральный конструктор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования – генеральный конструктор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Гиви Джанджгава.
Собравшиеся в зале молодые представители ведущих предприятий – членов Союза машиностроителей России, ученые, студенты могли задать любые интересующие их вопросы высоким гостям, отвечающим за развитие промышленности, ОПК, науки и образования в России.
Открывая торжественную часть, Владимир Гутенев поздравил всех с Днем машиностроителя России, передав также слова поздравлений от Президента России Владимира Путина и Президента Союза машиностроителей и руководителя Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Владимир Гутенев отметил, что присутствующей здесь молодежи «повезло жить в интересное время», когда активно развивается наша промышленность и оборонный комплекс, появляются новые образовательно-научные центры, когда велик спрос на инженера, конструктора, исследователя, и пожелал успехов на их большом жизненном пути.
В приветствии Сергея Чемезова, обращенном к молодым специалистам и студентам, было подчеркнуто, что на будущих инженеров возложена большая ответственность – «сохранить и преумножить традиции отечественного промышленного комплекса с помощью своих новаторских идей, знаний и использования опыта, переданного старшим поколением». Как подчеркнул Президент Союза машиностроителей России, «сегодня мы должны активно содействовать самореализации молодежи, которая способна создавать и внедрять новейшие технологии».
Вице-премьер правительства Юрий Борисов в ходе дискуссии отметил, что российскую промышленность, российскую оборонную отрасль до недавнего времени во всем мире недооценивали. Но в своем мартовском послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, озвучил закрытые работы по новой системе вооружения, дав тем самым понять всему миру, что с Россией надо считаться. «Что касается обеспечения собственной безопасности, мы крепко стоим на ногах, у нас есть очень хорошие заделы», – подчеркнул вице-премьер.
Говоря о востребованности профессий в этой связи, Борисов отметил, что темпы прогресса, степень развития науки сейчас высоки как никогда, и, безусловно, сегодня главный тренд – переход к цифровой экономике, за которым стоят новая системы управления, новые подходы к проектированию и созданию любой продукции, будь то военная или гражданская. По словам Юрия Борисова, в настоящее время самая большая потребность существует в современных профессиях – электронщиков, специалистов в области IT, конструкторов и других. Он сообщил, что сегодня насчитывается около 50 совершенно новых профессий, востребованных в ОПК. «Мы с коллегами работаем над изменением качественного состава кадров ОПК, и это как раз молодые специалисты, восприимчивые к инновациям, способные генерировать новые идеи и совершать прорывы, о которых говорил наш Президент в мартовском послании», – подвел итог вице-премьер.
Юрий Борисов проинформировал, что по инициативе Минпромторга, которую поддержал Президент, для привлечения молодежи в отрасль была организована стипендия для молодых специалистов. Другие нововведения в этой сфере – возможность прохождения военной службы без отрыва от учебы, учебные и научно-производственные роты, привлечение ведущих ВУЗов к иновационно-прорывным разработкам в рамках Военного инновационного технополиса «ЭРА» Министерства обороны в г. Анапе и т.д.
Министр науки и образования Михаил Котюков подчеркнул важность стоящей перед министерством на новом этапе технологического развития страны задачи – обеспечить тесную связку профессионального образования, науки и индустрии. По словам главы ведомства, на современном этапе необходимы сочетание различных компетенций, конвергенция различных знаний. «Междисциплинарные программы будут для новой системы профобразования основополагающими», – заявил Михаил Котюков. В этой связи, как полагает министр, неправильно говорить только о высшем профобразовании, – при технологических переходах принципиально важное значение приобретает широкий спектр направлений – и среднее, и дополнительное профобразование, которые позволяют провести необходимый «апгрейд» компетенций.
Отмечая необходимость повышения престижа профессии инженера, Владимир Гутенев подчеркнул, что общими усилиями необходимо эволюционно менять эту ситуацию, «и Союз машиностроителей заметно меняет ее». В пример он привел успехи прошедшего этим летом Международного молодежного форума «Инженеры будущего» и других молодежных проектов, реализуемых Союзом. «Руководители предприятий в нашей стране делают все для того, чтобы совокупная мощь нашей страны, которая базируется на инженерах и конструкторах, росла; чтобы престиж нашей страны и социальная защита людей улучшались», – сказал Гутенев.
Гиви Джанджгава поделился мнением, что для повышения престижа профессии инженера необходимы достойная зарплата, формирование социального пакета, помощь в решении квартирного вопроса и т.п. Но при этом нельзя забывать и о моральных факторах – нужно прививать гордость за профессию.
Отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых Минпромторгом для обучения сотрудников ОПК и получения ими новых компетенций в связи с переходом на выпуск гражданской продукции, замминистра Олег Рязанцев подчеркнул, что выполнение задачи диверсификации ОПК требует отдельных усилий. По его словам, российские предприятия «научились делать прекрасную продукцию, но надо также научиться сопровождать ее на всех стадиях жизненного цикла». Олег Рязанцев высказался в поддержку программы корпоративной академии ГК Ростех, пояснив, что в ходе ее реализации в течение года будут отобраны команды, которые предложат некий новый гражданский продукт и будут выводить его на рынок. В случае успеха министерство транслирует этот опыт на другие структуры ОПК.
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров так же, как и другие участники дискуссии, отметил, что «сегодня инженерные профессии востребованы как никогда, – потому что на карте стоит независимость страны». «А независимы мы будем только тогда, когда будем сильны, и когда наши результаты будут превосходить результаты наших партнеров. Но с такой молодежью, как у нас, мы справимся с любыми задачами!», – резюмировал он.
По завершении панельной дискуссии состоялась торжественная церемония награждения «лучших умов» отрасли – авторов наиболее интересных и значимых для развития промышленности инновационных разработок и проектов. Высокие гости вручили награды победителям научных секций конференции «Будущее машиностроения России», Национальной Научно-технической конференции Союза машиностроителей России и победителям Премии имени В.А. Ревунова.