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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

В субботу, 13 октября, на самарской обводной дороге произошла массовая авария, пострадал один человек. В 21:45 44-летний водитель Ваз 2110 ехал со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Выполняя обгон, шофер «десятки» не убедился в безопасности маневра и оказался на встречке, 
15 октября 2018, 08:15
«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

До сих пор не все жители Самары получили тепло в свои дома. Как сообщает в твиттере департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары, по состоянии на 17 часов 13 октября оставалось подключить отопление в 86 зданиях, отапливаемых «Т Плюс».
14 октября 2018, 05:01
Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб

Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб

Вчера, 13 октября, около 9 утра в Самаре произошло ДТП на улице Григория Засекина. Об этом сообщает самарский ПСО, члены которого помогали в ликвидации последствий аварии.
 
По предварительной, автоледи просто не справилась с управлением. «Опель Корса» вылетел с дороги 

14 октября 2018, 04:27
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты. 
 
Людмила Серых работает старшим методистом Центра развития образования Самары. Почетную грамоту ей вручают за 
5 октября 2018, 10:27
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

Местные власти посчитали крамолой слоган на афише «кошмар госчиновников в двух частях». В мэрии попросили убрать его, «чтобы не раскачивать лодку». Великое творение Николая Васильевича Гоголя поистине бессмертно.

Об абсурдной истории рассказали сегодня региональные СМИ. В Сызрани афиша спектакля 
22 сентября 2018, 05:42
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную 
19 сентября 2018, 02:01
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