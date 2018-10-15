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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика
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15 октября 2018, 08:15
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«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов
До сих пор не все жители Самары получили тепло в свои дома. Как сообщает в твиттере департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары, по состоянии на 17 часов 13 октября оставалось подключить отопление в 86 зданиях, отапливаемых «Т Плюс».
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14 октября 2018, 05:01
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Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб
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14 октября 2018, 04:27
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В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка
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12 октября 2018, 04:41
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Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани
На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной …
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8 октября 2018, 10:39
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В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений
В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты.
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5 октября 2018, 10:27
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»
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22 сентября 2018, 05:42
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Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
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22 сентября 2018, 03:17
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Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью
Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …
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19 сентября 2018, 02:01