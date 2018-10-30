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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк имени Гагарина – излюбленное 
30 октября 2018, 09:08
На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». 
 
Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно 
30 октября 2018, 08:53
В блогах: в Самаре

В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор

Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест 
30 октября 2018, 05:29
В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00 в Тольятти из квартиры в больницу была доставлена годовалая девочка с серьезными травмами. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное 
30 октября 2018, 05:18
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы 
30 октября 2018, 09:12
В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке

В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке

Виталий Федотов поведал в "ФБ" про феерические бюрократические дебри в Сбербанке.

«Оцените многоходовочку. У меня есть просроченная кредитка с небольшим минусом. Есть дебетовая карта и "онлайн-банк". Как погасить кредит в Сбере, имея деньги в нем? Перевести через приложение со счета 
30 октября 2018, 08:05
В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

Блогер Игорь Кондратьев написал, что главное подземелье Самары - бункер Сталина - отстает от Википедии. "Не так давно сюда привезли на экскурсию многочисленных гостей Главного бюро медико-социальной экспертизы, отмечавшего в Самаре столетие организации, - пишет автор. - Люди захотели 
26 октября 2018, 11:04
В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала 
26 октября 2018, 10:57
В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

Накануне вечером в Новокуйбышевске произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:55 25  октября около дома № 35 по улице Суворова на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летняя женщина на иномарке «Деу Матиз» сбила двух девочек. 12-летние школьницы шли в магазин 
26 октября 2018, 09:51
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
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