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Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы
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30 октября 2018, 09:08
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На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона
Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом».
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30 октября 2018, 08:53
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В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор
Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест …
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30 октября 2018, 05:29
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В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии
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30 октября 2018, 05:18
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором
Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы …
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30 октября 2018, 09:12
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В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке
Виталий Федотов поведал в "ФБ" про феерические бюрократические дебри в Сбербанке.
«Оцените многоходовочку. У меня есть просроченная кредитка с небольшим минусом. Есть дебетовая карта и "онлайн-банк". Как погасить кредит в Сбере, имея деньги в нем? Перевести через приложение со счета …
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30 октября 2018, 08:05
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В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии
Блогер Игорь Кондратьев написал, что главное подземелье Самары - бункер Сталина - отстает от Википедии. "Не так давно сюда привезли на экскурсию многочисленных гостей Главного бюро медико-социальной экспертизы, отмечавшего в Самаре столетие организации, - пишет автор. - Люди захотели …
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26 октября 2018, 11:04
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В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков
Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала …
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26 октября 2018, 10:57
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В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»
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26 октября 2018, 09:51
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах
Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых …
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22 октября 2018, 08:39