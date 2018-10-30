В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке



«Оцените многоходовочку. У меня есть просроченная кредитка с небольшим минусом. Есть дебетовая карта и "онлайн-банк". Как погасить кредит в Сбере, имея деньги в нем? Перевести через приложение со счета … Виталий Федотов поведал в " ФБ " про феерические бюрократические дебри в Сбербанке.«Оцените многоходовочку. У меня есть просроченная кредитка с небольшим минусом. Есть дебетовая карта и "онлайн-банк". Как погасить кредит в Сбере, имея деньги в нем? Перевести через приложение со счета