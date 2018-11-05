«Посягательств не было»: В Тольятти нашёлся 12-летний школьник В Тольятти благополучно закончились поиски 12-летнего подростка. Тимур Б. ушёл из дома 24 октября между 15:30 и 16:10 и не вернулся.



4 дня ребенка искали родственники и волонтеры из «Лиза Алерт».



Сегодня появилась информация о том, что Тимура …