В Самаре в очередной раз пропал без вести подросток. 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками 14-летний Ярослав Черников.
Парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки и серые кроссовки. В настоящее время ведется информационный поиск подростка.
Приметы: рост 175, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Особая примета: родинка возле верхней губы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в «Лиза Алерт», либо звонить на 112.
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