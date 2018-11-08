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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

В среду, 7 ноября, произошла смертельная авария в Сызранском районе. В 18:50 55-летний водитель ехал на «Лада 11183» по трассе «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. В какой-то момент автоледи сбила 43-летнюю 
8 ноября 2018, 02:58
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который убил приятеля из-за бутылки водки. По версии следствия, преступление произошло в июне в одном из скверов Чапаевска. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и внезапно поссорились, потому что у них пропала бутылка водки. 
8 ноября 2018, 10:34
В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей

В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические 
7 ноября 2018, 03:25
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам

Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам

Силовики возобновили расследование уголовного дела об убийстве Александра Законова, которое произошло в 2004 году. К сотрудникам ФСБ явился с повинной подозреваемый в совершении этого преступления Олег Терехов. Он рассказал, что у него возник конфликт с потерпевшим. В пылу ссоры предполагаемый 

2 ноября 2018, 01:56
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

20 октября 2018, 02:24
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