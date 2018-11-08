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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
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8 ноября 2018, 02:35
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки
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8 ноября 2018, 10:34
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В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей
В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические …
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7 ноября 2018, 03:25
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам
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2 ноября 2018, 01:56
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Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней
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1 ноября 2018, 02:18
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Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
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1 ноября 2018, 11:22
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В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика
Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи …
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20 октября 2018, 02:24