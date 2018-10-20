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Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в массовом убийстве детей. Он был признан виновным расправе над девятью школьниками. Преступление было совершено 27 апреля этого года.

«По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 
27 сентября 2018, 10:59
В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по проспекту Карла Маркса (неподалеку от ТЦ "Русь на Волге") был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома, передает портал «Волга Ньюс» со 
15 сентября 2018, 04:35
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.

«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать 
6 июня 2018, 08:33
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
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