Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего".
Ранее несудимая бабушка проживала в квартире со своим сыном. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Как установило следствие, что 9 августа этого сын, находясь в состоянии очередного алкогольного опьянения, оскорбил маму, после чего ударил ее по голове сначала металлической кастрюлей, а затам чашкой, схватил нож и попытался нанести им удар.
Пенсионерка, стремясь прекратить агрессивные действия сына, находясь в состоянии аффекта, выхватила нож и нанесла нападавшему два удара. От полученных ранений сын скончался на месте преступления.
Уголовное дело поступило на рассмотрение в Отрадненский горсуд. Бабушке грозят «исправительные работы на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок».
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