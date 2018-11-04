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По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
 
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. 
4 ноября 2018, 04:03
Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян

Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян

В ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом.
 
Как сообщает областной следственный комитет, пожарные обнаружили в здании тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет, когда потушили пламя 

3 ноября 2018, 03:33
«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро

«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро

В среду, 31 октября, жители Кировского района Самары заметили столб черного дыма, который было прекрасно видно со стороны Безымянки, Зубчаниновки, многих точек губернской столицы. Самарцы тут же начали выкладывать фотоснимки пожара в соцсетях и строить предположения о причине ЧП. Оказалось, 
31 октября 2018, 04:59
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть 
31 октября 2018, 08:41
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