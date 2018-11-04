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По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело
Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. …
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4 ноября 2018, 04:03
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Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян
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3 ноября 2018, 03:33
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«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро
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31 октября 2018, 04:59
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В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина
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31 октября 2018, 08:41