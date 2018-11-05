По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело



, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. … Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего. Как уже сообщала ТЕРРА , в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом.