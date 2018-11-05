Сегодня, 5 ноября, в 0:53 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 3-го Года пятилетки в Железнодорожном районе, информирует ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, Пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек личного состава на 6 спецавтомобилях.
Ликвидировали возгорание в 1:40. Данных о пострадавших нет.Причина пожара и ущерб устанавливаются.
|
По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело
Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. …
|
4 ноября 2018, 04:03
|
Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной
|
4 ноября 2018, 03:36
|
Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян
|
3 ноября 2018, 03:33
|
«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро
|
31 октября 2018, 04:59