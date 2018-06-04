В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик не вернулся с пробежки. Место пропажи: ДОЛ «Дружные ребята», село Майоровское, Сызранский район», - сообщили организаторы поисков. Примерно через полчаса стало известно, что ребенок уже найден – жив.
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