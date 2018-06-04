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Материалы по теме:

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

ДТП с двумя пострадавшими произошло утром 1 февраля в Сызранском районе. Водитель грузовика MAN ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На одном из участков дороги шофер пошел на обгон машины и не справился с управлением. В итоге фура врезалась 

2 февраля 2018, 01:02
Найдена пропавшая самарская школьница

Найдена пропавшая самарская школьница

Самарские полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Ее родители обратились в Похвистневский отдел полиции. Девочка пропала неделю назад: ушла из дома и не вернулась, на звонки по мобильному телефону не отвечала. Силовикам поступила информация, что пропавшую видели в соседнем регионе – 

13 сентября 2017, 08:05
Полицейские разыскивают пожилого самарца

Полицейские разыскивают пожилого самарца

В Самаре разыскивают пропавшего пенсионера. По данным полицейских, Костюк Петр Ефремович 1940 года рождения ушел из своего дома на улице Аэродромной 7 августа примерно в 9:30.

В день исчезновения на мужчине была светлая футболка без рукавов, черные брюки и 
31 августа 2017, 05:18
В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

Самарская полиция ищет пропавшего подростка. Никита Мордвинцев ушел из дома в воскресенье и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 6 августа, идущим от улицы Революционной в сторону Авроры. Телефон подростка выключен. По словам родителей, в последнее время 
9 августа 2017, 01:21
В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В селе Яблоновый Овраг под Самарой пропала местная жительница – девочка 12 лет. По предварительной информации, в пятницу, 2 июня, около часа дня она ушла купаться и не вернулась домой. К поискам ребенка подключились волонтеры.
5 июня 2017, 01:18
Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Две сестры 14 и 15 лет, пропавшие 30 мая в Большеглушицском районе Самарской области, найдены. Они живы, сообщили добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где девочки пропадали все это время, не сообщается.
Напомним, сестры проживают в поселке Южный. Во вторник 
2 июня 2017, 10:48
В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

Полиция распространила сообщение о поисках школьника из Тольятти. Пропал пятиклассник, ушедший из дома утром 10 апреля.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, синюю рубашку, брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят 
13 апреля 2017, 01:25
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

Полиция сообщила о розыске несовершеннолетней жительницы Тольятти. Девушке еще нет и 16 лет. Она ушла из дома в пятницу, 17 февраля.
Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
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