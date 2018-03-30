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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске
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28 марта 2018, 06:12
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 12:51
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Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области
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25 марта 2018, 11:57
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Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска
Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.
Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов …
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4 марта 2018, 04:17
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На взятке попался глава села в Сызранском районе
В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.
По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на …
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2 марта 2018, 11:45
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В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека
Похвистневские полицейские спасли жизнь замерзающего человека. Участковый уполномоченный капитан Евгений Лукутин патрулировал город вместе с дружинниками. На одной из улиц они заметили странного человека. Несмотря на мороз, на нем была только легкая одежда и домашние шлепанцы. Шатающейся походкой мужчина брел …
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6 февраля 2018, 01:44
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Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе
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2 февраля 2018, 01:02
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В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване
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24 января 2018, 09:18
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В блогах: филиал Урала в Самарской области
Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во …
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11 января 2017, 09:50