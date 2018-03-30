11
49
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                     .d888  888       888  888      .d8888b.  
                                    d88P"   888   o   888  888     d88P  Y88b 
                                    888     888  d8b  888  888            888 
  .d88b.    8888b.   88888b.d88b.   888888  888 d888b 888  888888       .d88P 
 d88P"88b      "88b  888 "888 "88b  888     888d88888b888  888      .od888P"  
 888  888  .d888888  888  888  888  888     88888P Y88888  888     d88P"      
 Y88b 888  888  888  888  888  888  888     8888P   Y8888  Y88b.   888"       
  "Y88888  "Y888888  888  888  888  888     888P     Y888   "Y888  888888888  
      888                                                                     
 Y8b d88P                                                                     
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.

Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов 

4 марта 2018, 04:17
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

Похвистневские полицейские спасли жизнь замерзающего человека. Участковый уполномоченный капитан Евгений Лукутин патрулировал город вместе с дружинниками. На одной из улиц они заметили странного человека. Несмотря на мороз, на нем была только легкая одежда и домашние шлепанцы. Шатающейся походкой мужчина брел 

6 февраля 2018, 01:44
Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

ДТП с двумя пострадавшими произошло утром 1 февраля в Сызранском районе. Водитель грузовика MAN ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На одном из участков дороги шофер пошел на обгон машины и не справился с управлением. В итоге фура врезалась 

2 февраля 2018, 01:02
В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

Неприятный случай произошел на днях с жительницей итальянского города Турин. У 40-летней женщины упал мобильный телефон. Она попыталась его достать, однако рука итальянки оказалась зажата в диване. Родственники пробовали ей помочь, но все попытки доставляли «пленнице» дополнительные страдания.

В 
24 января 2018, 09:18
В блогах: филиал Урала в Самарской области

В блогах: филиал Урала в Самарской области

Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во 
11 января 2017, 09:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх