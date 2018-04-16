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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.

Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, 

13 апреля 2018, 02:42
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.

Стоит отметить, 
9 апреля 2018, 11:13
Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Петиция против строительства крематория в Самаре появилась в Сети. Её авторы проводят сбор подписей и, когда их будет 1000, планируют направить обращение к главе региона Дмитрию Азарову. В нем указано, что против строительства крематория, а также расширения кладбища выступают жители 
27 марта 2018, 12:06
Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.

Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов 

4 марта 2018, 04:17
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

Похвистневские полицейские спасли жизнь замерзающего человека. Участковый уполномоченный капитан Евгений Лукутин патрулировал город вместе с дружинниками. На одной из улиц они заметили странного человека. Несмотря на мороз, на нем была только легкая одежда и домашние шлепанцы. Шатающейся походкой мужчина брел 

6 февраля 2018, 01:44
В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, 
2 ноября 2017, 09:29
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
На снимках видно, что вандалы перевернули вазы и раскидали цветы, которые поклонники лидера группы «Кино» 

26 июня 2017, 03:24
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