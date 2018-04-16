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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани
В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.
В результате уголовное дело возбудили …
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9 апреля 2018, 04:29
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В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани
Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.
Стоит отметить, …
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9 апреля 2018, 11:13
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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе
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30 марта 2018, 09:30
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Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске
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28 марта 2018, 06:12
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
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27 марта 2018, 12:06
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Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска
Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.
Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов …
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4 марта 2018, 04:17
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Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
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2 марта 2018, 10:40
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В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека
Похвистневские полицейские спасли жизнь замерзающего человека. Участковый уполномоченный капитан Евгений Лукутин патрулировал город вместе с дружинниками. На одной из улиц они заметили странного человека. Несмотря на мороз, на нем была только легкая одежда и домашние шлепанцы. Шатающейся походкой мужчина брел …
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6 февраля 2018, 01:44
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В блогах: «Почему на кладбище бардак?»
Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, …
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2 ноября 2017, 09:29
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В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя
Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
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26 июня 2017, 03:24