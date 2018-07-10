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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку

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18 июня 2018, 01:12
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У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

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После 

17 мая 2018, 10:18
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице 

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Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

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