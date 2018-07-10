На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.
Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики не могли, так как рядом находилось судно с работающим мотором. Сотрудника могло просто затянуть под винт.
Пострадавшему бросили спасательный круг, за который тот уцепился. Второй омоновец добрался до соседнего катера, чтобы выключить его двигатель.
После того как пострадавший оказался на земле, росгвардейцы незамедлительно приступили к оказанию первой медицинской помощи. Оказалось, что мужчина – заядлый болельщик. Он спешил на фанфест, чтобы посмотреть с друзьями трансляцию четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
Силовики дали пострадавшему сухую одежду, и тот поспешил на матч, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
|
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ
10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.
«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по …
|
9 июля 2018, 02:37
|
Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»
15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира …
|
9 июля 2018, 10:56
|
Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре
|
6 июля 2018, 04:18
|
Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу
Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.
Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников …
|
6 июля 2018, 03:40
|
Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
|
26 июня 2018, 10:12
|
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
|
25 июня 2018, 12:28
|
Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
|
18 июня 2018, 01:12
|
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики
На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После …
|
17 мая 2018, 10:18
|
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре
Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице …
|
11 мая 2018, 11:56
|
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
|
17 апреля 2018, 11:35
|
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
|
16 апреля 2018, 09:44
|
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе
|
30 марта 2018, 09:30