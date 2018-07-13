Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.
На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк-данс. Участники парада пронесут флаги всех стран-участниц мирового футбольного первенства.
Начало мероприятия запланировано на 20:00.
|
Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста
До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.
Организаторы спортивного праздника …
|
13 июля 2018, 01:24
|
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади
В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами. В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.
За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально …
|
12 июля 2018, 11:00
|
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
|
10 июля 2018, 01:15
|
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ
10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.
«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по …
|
9 июля 2018, 02:37
|
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре
|
6 июля 2018, 02:58
|
Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая
|
4 мая 2018, 04:15
|
В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34
|
26 апреля 2018, 05:04
|
Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи
На состоявшемся в Сочи Международном творческом конкурсе «На творческом Олимпе» сызранский образцовый хореографический ансамбль «Жемчужинки» стал лауреатом первой и второй степени в двух номинациях, передает «КТВ Луч»
Коллектив из детской школы искусств имени Островского получил высокую оценку жюри …
|
1 октября 2017, 03:31
|
В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества
|
18 сентября 2017, 01:08
|
"Веселые похороны" в Гане: зажигательная музыка и невероятные танцы
Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".
Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая …
|
28 июля 2017, 01:42
|
В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре
|
11 января 2017, 11:02
|
Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга
|
10 октября 2016, 09:41