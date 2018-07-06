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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай хэдлайнером на фестивале болельщиков будет группа «Чайф». Концерт состоится в фанзоне на площади Куйбышева. Сегодня она откроется в 16 часов. Перед началом футбольных трансляций на сцене фестиваля 

25 июня 2018, 10:01
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

В Самаре в день открытия ЧМ-2018 по футболу группа «ДДТ» презентовала песню о футболе. Концерт состоялся на площади Куйбышева, где 14 июня стартовал фестиваль болельщиков. Напомним, фанфест в Самаре пройдет с 14 июня по 15 июля, одновременно с ЧМ-2018. «Самара 
15 июня 2018, 09:43
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи

Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи

На состоявшемся в Сочи Международном творческом конкурсе «На творческом Олимпе» сызранский образцовый хореографический ансамбль «Жемчужинки» стал лауреатом первой и второй степени в двух номинациях, передает «КТВ Луч»
 
Коллектив из детской школы искусств имени Островского получил высокую оценку жюри 
1 октября 2017, 03:31

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Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга

Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга

Занятия танцами и музыкой заметно стимулируют работу головного мозга, заявляют канадские ученые из университета «Конкордия» в Монреале. В результате серии исследований с участием 300 добровольцев было установлено, что эти виды деятельности по-разному влияют на мозг, но оба они повышают его 

10 октября 2016, 09:41
«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

27 и 28 августа в Самаре в Струковском саду пройдет шестой по счету фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». По словам организаторов в нем примут участие более полусотни коллективов из разных городов страны, а также из Европы, Южной Америки и Австралии.

«Уличные 

18 августа 2016, 04:07
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