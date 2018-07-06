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Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
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29 июня 2018, 03:45
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В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре
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25 июня 2018, 10:01
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Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре
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15 июня 2018, 09:43
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«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)
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30 мая 2018, 02:32
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Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи
На состоявшемся в Сочи Международном творческом конкурсе «На творческом Олимпе» сызранский образцовый хореографический ансамбль «Жемчужинки» стал лауреатом первой и второй степени в двух номинациях, передает «КТВ Луч»
Коллектив из детской школы искусств имени Островского получил высокую оценку жюри …
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1 октября 2017, 03:31
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"Веселые похороны" в Гане: зажигательная музыка и невероятные танцы
Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".
Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая …
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28 июля 2017, 01:42
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Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга
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10 октября 2016, 09:41
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«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре
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18 августа 2016, 04:07