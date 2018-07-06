Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".

Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая …