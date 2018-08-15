|
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд
У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба …
|
15 августа 2018, 12:35
|
На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона
|
15 августа 2018, 12:21
|
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения
|
15 августа 2018, 10:56
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову
|
20 июля 2018, 09:58
|
Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»
15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира …
|
9 июля 2018, 10:56
|
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре
|
6 июля 2018, 02:58
|
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
|
29 июня 2018, 03:45