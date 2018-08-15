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Материалы по теме:

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

В эти минуты в Самаре идет заседание правительства области. Врио первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов выступил на нем с отчетом о выполнении посланий президента России и врио губернатора.

- В разделе «Комфортная среда» срок 
15 августа 2018, 12:21
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

Работники службы несколько раз приходили к женщине 

15 августа 2018, 10:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

Специально к 70-летию легендарного сатирика телеканал покажет его лучшие концерты

21 июля телеканал посвятит памяти Михаила Задорнова. В день рождения народного артиста зрители увидят его самые яркие выступления.

Вечер памяти начнётся в 20:15 – с концерта «Только у нас…». В нём Задорнов 

20 июля 2018, 09:58
Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира 

9 июля 2018, 10:56
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

В пятницу и субботу, 6 и 7 июля в историческом центре Самары запланированы концерты и танцевальные флешмобы. В 20:00 в эти дни на площади Куйбышева стартует флешмоб, участники которого пройдут в ритме «диско» от площади Революции до Струковского сада. По 
6 июля 2018, 02:58
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
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