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В блогах: разве лучше стало?
Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались …
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21 августа 2018, 10:16
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре
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19 августа 2018, 10:52
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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37