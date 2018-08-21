12
06
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В блогах: разве лучше стало?

В блогах: разве лучше стало?

Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались 
21 августа 2018, 10:16
В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из 
21 августа 2018, 10:08
Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Событий в этот вторник оказалось много, и о самом интересном вам расскажут наши журналисты и ведущая Инна Румянцева. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

Чернобыльцы - мнимые или 
21 августа 2018, 06:14
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх