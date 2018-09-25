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В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)
Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй …
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25 сентября 2018, 07:47
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В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"
В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, …
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25 сентября 2018, 07:41
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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области
Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
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25 сентября 2018, 05:41
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25
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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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Назначен новый глава минимущества Самарской области
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4 сентября 2018, 09:50
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье
В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.
По версии следствия, в марте 2017 года главный …
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2 августа 2018, 10:06
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33