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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй 
25 сентября 2018, 07:47
В блогах: Рубежное. Жители негодуют:

В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"

В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, 
25 сентября 2018, 07:41
В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

Во вторник, 25 сентября, на 110 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург» от М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Как выяснили полицейские, 71-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Нефтегорска в направлении Алексеевки. Во время движения он не справился 
25 сентября 2018, 06:09
Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
 
- Нужна системная, разумная работа. Работа ежедневная, без громких рапортов, - сказал 
25 сентября 2018, 05:41
В России могут создать мобильную сеть для чиновников

В России могут создать мобильную сеть для чиновников

К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для  "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».  

Предполагается, 
19 сентября 2018, 03:25
Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
Назначен новый глава минимущества Самарской области

Назначен новый глава минимущества Самарской области

Областное министерство имущественных отношений возглавил Сергей Черепанов. Такая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник в течение 7 лет, с 2010 по 2017 год, руководил городским имущественным департаментом в мэрии Самары. Тогда он пришел на этот пост вместе с избранным главой 
4 сентября 2018, 09:50
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.

По версии следствия, в марте 2017 года главный 
2 августа 2018, 10:06
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
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