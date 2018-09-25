В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП … Во вторник, 25 сентября, на 110 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург» от М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Как выяснили полицейские, 71-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Нефтегорска в направлении Алексеевки. Во время движения он не справился