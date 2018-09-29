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Мотоциклист из Самары разбился насмерть в Тольятти
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29 сентября 2018, 02:57
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В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал
Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП …
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28 сентября 2018, 01:51
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22