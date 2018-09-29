В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации … В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского