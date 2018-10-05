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Материалы по теме:

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

В ночь с 3 на 4 октября в Самаре неизвестный проник в бункер Сталина. Охранник в это время находился на одном из этажей сооружения, поэтому не заметил, что в здание зашли посторонние. По словам осведомленного источника, грабитель забрал только видеорегистратор, 
5 октября 2018, 11:44
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство 

3 октября 2018, 04:14
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
Мужчина перебил окна в квартире бывшей жены в Жигулевске

Мужчина перебил окна в квартире бывшей жены в Жигулевске

На днях жигулевским полицейским пришлось разбираться с излишне буйным жителем города. Он пришел к своей бывшей жене, которая живет в квартире на улице Первомайской. Разговора между экс-супругами не вышло.

Мужчина сильно расстроился и отправился на улицу. Там он нашел несколько камней 

3 октября 2018, 12:24
Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора 
2 октября 2018, 01:36
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов

В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов

Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.

Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия Министерства экономического 
25 сентября 2018, 09:01
На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его  первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.

Игорь Кушель 

11 сентября 2018, 02:40
2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» собираются подписать 2-3 новичков для укрепления основного состава. 
 
- Трансферная кампания не окончена, окно открыто до 1 сентября, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
 
Напомним, что ранее клуб заключил новые контракты 
5 июля 2018, 09:17
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