Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез. В результате проведенных …