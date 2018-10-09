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Материалы по теме:

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, 
9 октября 2018, 02:43
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый скрыл 
9 октября 2018, 02:21
В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.

Подозреваемые попали на 
9 октября 2018, 01:21
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок все дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Победителя торгов обяжут убрать существующее асфальтовое покрытие тропинок, бортовые камни. Затем ему придется положить выравнивающий слой оснований из песка, щебня и 
9 октября 2018, 12:55
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали 
9 октября 2018, 09:33
Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

В Самаре произошла необычная история, когда силовикам пришлось защищать горожан от масштабного салюта и его последствий. 21 сентября местные жители увидели, что на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской около жилых домов будет какое-то шоу.

Пиротехники готовили к запуску фейерверк 
9 октября 2018, 08:21
Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

8 октября начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу нового руководителя региональной полиции Александра Прядко. Он был назначен на пост указом президента Владимира Путина от 2 октября.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе 

8 октября 2018, 01:57
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, 
3 октября 2018, 10:34
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