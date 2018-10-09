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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом
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9 октября 2018, 12:15
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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка
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9 октября 2018, 08:21
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Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции
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8 октября 2018, 01:57
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей
В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, …
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3 октября 2018, 10:34