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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
 
- Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал 
11 октября 2018, 08:03
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
ГИБДД проверит самарские автобусы

ГИБДД проверит самарские автобусы

23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками 
22 июля 2018, 02:00
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
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