Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень сложно. Никаких документов на средства организации движения не существует.
Устранять хаос на российских дорогах начнут после Нового года. Последние несколько лет Госавтоинспекция не имела права участвовать в утверждении проектной документации при строительстве новых и реконструкции уже имеющихся объектов. И если за строительной частью надзор имеется, то вот в области организации дорожного движения не все так гладко. Хорошо, если по старой привычке подрядчик учтет рекомендации ГАИ, но бывает и такое, что дорожные знаки и разметка появляются, исходя из его собственного понимания обстановки. В последнее время такие ситуации часто всплывают в ходе судебных разбирательств, когда водители опротестовывают постановление о штрафе за нарушение ПДД, зафиксированное автоматическими комплексами.
- В том случае, если не предоставляется соответствующая дислокация технических средств организации дорожного движения, то есть схема организации дорожного движения, судебная инстанция приходит к выводу, что дорожные знаки были установлены с нарушением требований ГОСТа, а может быть, и частично незаконно, в связи с этим постановления отменяются, - рассказал и.о. начальника отдела дорожной инспекции ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Артем Кудашев.
Чтобы исключить подобные случаи, ГИБДД предлагает на каждый такой участок дороги разработать специальный паспорт объекта. Впрочем, на самом деле проблема гораздо серьезнее. Например, к уже существующему проекту Фрунзенского моста именно в части организации дорожного движения у ГИБДД есть целый ряд замечаний, но вносить в него изменения Госавтоинпекция не имеет права. И таких примеров в области десятки.
- Когда проектируются эти документы, то ГИБДД в стороне, потом задним числом появляются какие-то проблемы. Заказчик пытается переложить ответственность на подрядчика, а это все деньги, это все определенная составляющая, что затягивает процесс введения, ремонта этих дорог, - поясняет член комитета Самарской Губернской Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Валерий Троян.
Ситуация может измениться уже в 2019 году. В силу вступит 443-й федеральный закон, который позволит региональным властям обязать подрядчиков согласовывать проекты ремонта дорог с Госавтоинспекцией. Кроме того, необходимо будет разработать комплексные схемы организации дорожного движения, в которых и укажут дислокацию всех объектов инфраструктуры, в том числе знаков и разметки. Впрочем, по мнению областного минтранса, в новых нормативах есть разногласия. В частности, не разграничены полномочия области и городов в этой сфере.
- То есть получается, органы местного самоуправления имеют право на территории своего муниципалитета разработать эти комплексные схемы, полномочий органов исполнительной власти нет. Вместе с тем комплексные схемы являются основанием для разработки документации по организации дорожного движения, видимо в целом она должна быть разработана на территории Самарской области, - говорит руководитель правового управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Елена Михеева.
Комплексные схемы организации дорожного движения на уровне области уже разрабатываются, с подрядчиками заключены соответствующие контракты. В них будут включены все дороги регионального значения, в том числе и те, что проходят по территории Самары. А вот у самого муниципалитета, как признаются чиновники, денег на это нет, так что документацию они будут разрабатывать собственными силами, руками сотрудников. На сколько растянется этот процесс, сказать сложно.