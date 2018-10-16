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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в надзорное ведомство из-за проблем с отоплением в городе. По состоянию на вечер 15 октября более 50-ти домов до сих пор оставались без тепла. «Из-за неудовлетворительной организации производства работ «Предприятием тепловых сетей» и подрядной организации, ведущей к 
16 октября 2018, 09:21
В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас 
16 октября 2018, 08:58
В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы

Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы

Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.

В беседе с журналистами Геннадий Котельников пояснил, что в случае 
15 октября 2018, 07:23
На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников

На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников

В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека. 
 
Кандидатом на место председателя Думы предполагается выдвинуть 
15 октября 2018, 06:29
Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение об аресте руководителя Госжилинспекции Самарской области Андрея Абриталина на 1 месяц и 28 дней — до 8 декабря. Он проведет это время в СИЗО. Напомним, что сейчас чиновник подозревается в мошенничестве 
12 октября 2018, 08:45
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