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Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением
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16 октября 2018, 09:21
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В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского
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16 октября 2018, 08:58
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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
В беседе с журналистами Геннадий Котельников пояснил, что в случае …
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29
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Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО
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12 октября 2018, 08:45