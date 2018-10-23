Самарская губернская дума выбрала нового председателя. Сегодня на пленарном заседании большинством голосов депутаты проголосовали за кандидатуру Геннадия Котельникова. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший губдуму последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Кандидатуру Котельникова ранее выдвинули на конферении реготделения партии «Единая Россия», после чего обладающие думским большинством единороссы вынесли ее на рассмотрение областного парламента.
Основным вопросом на повестке дня очередного пленарного заседания Самарской губернской думы стало избрание нового председателя. На эту должность по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру одного из самых авторитетных депутатов, ректора медуниверситета Геннадия Котельникова. После процедуры тайного голосования и подсчета голосов было объявлено, что председателем Самарской губернской думы шестого созыва единогласно избран Геннадий Котельников.
- В бюллетень для тайного голосования внесена кандидатура Котельникова Геннадия Петровича, результаты голосования: «за» 44, против - нет. В соответствии с регламентом Самарской губернской думы Котельников Геннадий Петрович избран на должность председателя, - резюмировал председатель счетной комиссии, депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов.
Со вступлением в новую должность Геннадия Котельникова поздравили коллеги и губернатор Дмитрий Азаров. Как подчеркнул спикер, перед пленарным заседанием у него состоялся плодотворный диалог с представителями всех фракций, так что есть уверенность в том, что работа парламента и дальше будет максимально эффективной.
- Предложения, которые были внесены, я обязательно возьму на контроль и мы будем с ними работать и вместе решать эти вопросы. Самым главным результатом нашей работы должно быть улучшение качества жизни граждан Самарской области. Они этого достойны. У нас новый губернатор, у него тоже амбициозные задачи, которые перед нами поставлены в том числе, мы должны сделать рывок, - считает председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что законотворческая деятельность губернской думы всегда отличалась вдумчивым подходом к решению проблем и качеством. Многие ее инициативы были поддержаны на федеральном уровне.
- Я рассчитываю, что, сохранив лучшие традиции, дума приобретет и новые подходы к решению вопросов и проблем в быстро меняющемся мире, быстро меняющейся обстановке. Решения, которые дума принимает, будут способствовать развитию главной стратегии Самарской области - стратегии лидерства. В интересах людей, во благо людей, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Геннадий Котельников будет руководить думой, оставаясь ректором медуниверситета. На пленарном заседании было внесено соответствующее изменение в закон о Самарской губернской думе, согласно которому спикер парламента может исполнять свою деятельность не только на постоянной основе, но и без отрыва от основной деятельности. Закон был принят сразу в двух чтениях.