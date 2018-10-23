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Общественники заподозрили картельный сговор в Самаре

Общественники заподозрили картельный сговор в Самаре

Информация о дорожном картельном сговоре в Самарской области передана в Следственный комитет и Генпрокуратуру России, сообщает Общероссийский народный фронт. Общественники просят федеральных силовиков наказать виновных. По данным активистов, картель из четырех компаний, самой известной из которых является ПСК "Волга", 
23 октября 2018, 08:45
На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: пойменные луга волжского левобережья

В блогах: пойменные луга волжского левобережья

Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: 
23 октября 2018, 08:09
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В пятницу, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров рассказал, почему самарцам нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России». Напомним, что регистрация стартовала 10 октября, а завершается в ближайшие дни. По количеству заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. 
19 октября 2018, 06:44
Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
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