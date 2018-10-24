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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз. 
24 октября 2018, 12:46
В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были 
24 октября 2018, 12:20
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняли в нападении на мужа. Она стала фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Во время судебного заседания выяснилось, что женщина напала на 
24 октября 2018, 11:29
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.

За сборную России будут 
24 октября 2018, 08:32
Новый спикер Самарской губдумы поделился планами

Новый спикер Самарской губдумы поделился планами

Самарская губернская дума выбрала нового председателя. Сегодня на пленарном заседании большинством голосов депутаты проголосовали за кандидатуру Геннадия Котельникова. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший губдуму последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Кандидатуру Котельникова ранее выдвинули на конферении 
23 октября 2018, 09:47
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В пятницу, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров рассказал, почему самарцам нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России». Напомним, что регистрация стартовала 10 октября, а завершается в ближайшие дни. По количеству заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. 
19 октября 2018, 06:44
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