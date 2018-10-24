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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
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24 октября 2018, 12:20
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения
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24 октября 2018, 11:29
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На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
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24 октября 2018, 08:32
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Новый спикер Самарской губдумы поделился планами
Самарская губернская дума выбрала нового председателя. Сегодня на пленарном заседании большинством голосов депутаты проголосовали за кандидатуру Геннадия Котельникова. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший губдуму последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Кандидатуру Котельникова ранее выдвинули на конферении …
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23 октября 2018, 09:47
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Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева
Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.
Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По …
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23 октября 2018, 04:07
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»
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19 октября 2018, 06:44