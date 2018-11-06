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Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв.м.
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6 ноября 2018, 08:28
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Инспектор ДПС погиб под Сызранью, пытаясь остановить нарушителя на Infiniti
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5 ноября 2018, 01:31
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Что-то не так с законами гравитации в Самаре: За пол дня перевернулись 3 автомобиля
Сегодня, 4 ноября, утром в Самаре произошло ДТП. На улице Ново-Садовой «Лада» перевернулась на крышу, передает со ссылкой на очевидцев 63.ru.
По предварительным данным, водитель вазовской легковушки не пропустил трактор, который поворачивал с улицы Академика Платонова, столкнулся с …
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4 ноября 2018, 03:09
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Под Тольятти «Ниссан» протаранил забор и перевернулся на крышу
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4 ноября 2018, 02:45
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«Порше» опрокинул на бок «буханку» в ДТП на Московское шоссе
Вчера, 3 ноября, ближе к вечеру в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись внедорожник Porsche и фургон УАЗ, именуемый в народе "буханка", пишут в паблике «ДТП 163 Самара». Судя по фото, удар …
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4 ноября 2018, 02:24
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В блогах: отборные десятиклассники, или как проходила присяга
Блогер Ольга Шелест рассказала, как в Самарском лицее государственной службы и правоохранительных органов проходила присяга. «Это уникальное учебное заведение не только для Самары, но и для России, - пишет автор. - Почему уникальное? Потому что сюда приезжают получать образование …
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3 ноября 2018, 09:16
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14