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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой
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29 октября 2018, 10:07
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В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»
5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, …
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4 октября 2018, 06:36
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20