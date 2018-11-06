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Материалы по теме:

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, 

4 октября 2018, 06:36
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
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