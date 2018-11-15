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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29
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Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
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15 ноября 2018, 04:56
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16
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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку
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14 ноября 2018, 02:14
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В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына
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12 ноября 2018, 04:22
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В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани
В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, …
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10 ноября 2018, 08:10
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Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
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5 октября 2018, 05:22
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В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала
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24 сентября 2018, 01:46
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов
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25 августа 2018, 02:02