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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о 
15 ноября 2018, 05:29
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без 

14 ноября 2018, 02:14
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за гибели 30-летней женщины и ее 13-летнего сына. В субботу, 10 ноября, они выпали из окна квартиры на 9 этаже дома по бульвару Космонавтов. Они получили страшные травмы и погибли. Следственный отдел по Автозаводскому району 
12 ноября 2018, 04:22
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, 
10 ноября 2018, 08:10
Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции 
5 октября 2018, 05:22
В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В сентябре в Самаре благоустроят территорию около здания управления Куйбышевской железной дороги, которая находится прямо перед железнодорожным вокзалом. Рабочие спилят там 76 больных и  аварийных деревьев и высадят 28 голубых елей сорта «Глаука», а также 48 кленов зеленой и пурпурной 
24 сентября 2018, 01:46
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Один ребенок серьезно рассек губу в купе, второй - обварился кипятком.

Оба ЧП на железной дороге произошли вчера, 24 августа. С поезда "Иркутск-Анапа" скорая помощь увезла в больницу имени Середавина рассекшего губу годовалого мальчика вместе с его матерью. Как 
25 августа 2018, 02:02
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