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Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

С заявлением о преступлении в следственные 
19 ноября 2018, 09:22
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения или, как его еще называют "мозговой удар", по данным Всемирной организации здравоохранения - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезни системы кровообращения есть как минимум 
29 октября 2018, 10:44
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
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