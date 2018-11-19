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Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина
Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
С заявлением о преступлении в следственные …
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19 ноября 2018, 09:22
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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"
В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития …
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13 ноября 2018, 09:47
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Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах
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29 октября 2018, 10:44
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38