До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре … До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации, учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать