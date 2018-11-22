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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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22 ноября 2018, 07:13
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей
В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги …
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22 ноября 2018, 08:37
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
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21 ноября 2018, 08:53
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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
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16 ноября 2018, 10:27