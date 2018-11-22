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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги 
22 ноября 2018, 08:37
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
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