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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку
Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.
"Будем …
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23 ноября 2018, 04:48
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах
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23 ноября 2018, 11:37
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Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом
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23 ноября 2018, 10:40
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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В Тольятти полицейские изъяли 5 тонн опасной незамерзайки
В Тольятти накрыли подпольный цех по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей. Химическое вещество, как выяснилось, небезопасное для здоровья, разливали в пятилитровую тару прямо на месте. Сверху клеили этикетки с пометкой, что использовать жидкость можно до 25 градусов мороза. При этом …
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15 января 2018, 11:34
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ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки
В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также …
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22 ноября 2017, 11:20
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Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»
Роспотребнадзор по Самарской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору так называемой «незамерзайки». Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.
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15 декабря 2016, 06:08
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В Самаре мужчина продавал "незамерзайку" с метанолом
Самарским судом вынесен приговор Алексею Полякову, который обвинялся в производстве и продаже опасной контрафактной продукции, сообщает областная прокуратура.
Мужчина с августа 2012 года по март текущего года производил и продавал "незамерзайку" с метанолом, зная, что это незаконно.
Вину подсудимый признал и раскаялся.
Суд …
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24 июня 2014, 02:03