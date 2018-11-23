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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.

"Будем 
23 ноября 2018, 04:48
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани заключили под стражу 43-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, утром 16 ноября этот человек был задержан сотрудниками полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде 
23 ноября 2018, 11:37
Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

В областной столице возбудили уголовное дело на 24-летнего парня, который угрожал убийством собственному отцу. По информации полицейских, молодой человек громко общался со своим приятелем в подъезде дома на Новокомсомольской, а затем решил вынести туда еще и магнитофон. 49-летний отец не 
23 ноября 2018, 10:40
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
В Тольятти полицейские изъяли 5 тонн опасной незамерзайки

В Тольятти полицейские изъяли 5 тонн опасной незамерзайки

В Тольятти накрыли подпольный цех по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей. Химическое вещество, как выяснилось, небезопасное для здоровья, разливали в пятилитровую тару прямо на месте. Сверху клеили этикетки с пометкой, что использовать жидкость можно до 25 градусов мороза. При этом 

15 января 2018, 11:34
ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору так называемой «незамерзайки». Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.
Однако нередко нелегальные производители используют при изготовлении запрещенный законом метиловый спирт. 

15 декабря 2016, 06:08
В Самаре мужчина продавал

В Самаре мужчина продавал "незамерзайку" с метанолом

Самарским судом вынесен приговор Алексею Полякову, который обвинялся в производстве и продаже опасной контрафактной продукции, сообщает областная прокуратура.

Мужчина с августа 2012 года по март текущего года производил и продавал "незамерзайку" с метанолом, зная, что это незаконно. 

Вину подсудимый признал и раскаялся. 

Суд 

24 июня 2014, 02:03
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