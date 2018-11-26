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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
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26 ноября 2018, 08:57
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В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода
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26 ноября 2018, 08:45
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В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
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26 ноября 2018, 05:29
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В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
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26 ноября 2018, 05:23
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю
Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
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20 ноября 2018, 01:29
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Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
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2 апреля 2018, 11:42
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары
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29 марта 2018, 09:12