11
55
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
20 ноября 2018, 01:29
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

С улиц Самары за текущий сезон вывезли около 616 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, в ночь на среду, 28 марта, начался снегопад, и город засыпало снегом. Причем, по прогнозам синоптиков, природа может это повторить в 
29 марта 2018, 09:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх