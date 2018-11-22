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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
20 ноября 2018, 01:29
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на 
16 марта 2018, 03:14
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

В Самарской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий: снег и сильный ветер. 

«На территории Самарской области с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января прогнозируется снег, слабая метель, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. 
30 января 2018, 03:19
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