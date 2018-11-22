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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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22 ноября 2018, 07:13
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32
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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю
Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
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20 ноября 2018, 01:29
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В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
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19 ноября 2018, 09:34
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Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
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16 марта 2018, 03:14
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
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16 марта 2018, 10:31
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В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
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15 марта 2018, 03:52
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МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре
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30 января 2018, 03:19