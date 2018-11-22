В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает …