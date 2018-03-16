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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на дорогах», - 

16 марта 2018, 03:14
Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

В Самарской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий: снег и сильный ветер. 

«На территории Самарской области с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января прогнозируется снег, слабая метель, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. 
30 января 2018, 03:19
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
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