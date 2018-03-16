Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в сторону Самары, говорит, что во время движения его грузовик внезапно занесло на скользкой трассе. Также свой вклад мог внести и сильный боковой ветер.
Вторая авария случилась на участке между Октябрьском и Мироново. Там в придорожном съезде оказалась фура с московскими номерами. На помощь водителю пришли другие дальнобойщики. С помощью тросов они начали вытягивать машину из кювета.
|
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
|
16 марта 2018, 03:14
|
Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
|
16 марта 2018, 02:32
|
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
|
16 марта 2018, 09:40
|
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре
|
16 марта 2018, 08:51
|
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре
|
15 марта 2018, 04:04
|
В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
|
15 марта 2018, 03:52
|
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области
|
15 марта 2018, 02:56
|
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани
Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные …
|
15 марта 2018, 11:19
|
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
|
15 марта 2018, 09:00
|
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
|
14 марта 2018, 01:35
|
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре
|
30 января 2018, 03:19
|
После метели Самару сковали 8-балльные пробки
|
13 декабря 2017, 06:00