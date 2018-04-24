Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для их устранения внесены 220 представлений. Возбуждено 178 дел об административных правонарушениях.
Спектр выявленных нарушений весьма широк. В ТОЦ «Кольцо» и универсаме «Каретный двор» в Тольятти, торговых центрах «Рента», «Европа», «Триумф» в Самаре выявлены отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. В торговом центре «Захар» на эвакуационных путях были обнаружены посторонние предметы. В торговом центре «Европа» не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа.
По итогам всех проверок региональная прокуратура намерена приостановить деятельность 20 ТЦ в Самарской области. 5 их них уже не функционируют.
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