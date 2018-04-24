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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.

Во время следствия мужчина полностью 

24 апреля 2018, 08:32
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура Самарской области обратилась к населению с просьбой сообщать о незаконных действиях торговцев алкоголем и предприятий общепита, реализующих спиртное. «Если у вас есть информация о возможных нарушениях в данной сфере со стороны предпринимателей, органов местного самоуправления, полиции, сообщите об этом 

18 апреля 2018, 08:04
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
18 апреля 2018, 08:49
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
16 апреля 2018, 02:12
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре

Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре

В Самаре закрыли два из трех корпусов ТРК «Аврора Молл». Эту информацию подтвердили в администрации торгового центра. Первый и второй корпуса не будут работать с 3 по 6 апреля в связи с проверкой пожарной безопасности. На объект выехала съемочная группа 

3 апреля 2018, 01:00
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
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