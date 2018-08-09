В блогах: Кировский мост в Самаре уже начал разрушаться … Самарец Андрей Половинкин рассказал в соцсети "ВКонтакте", что Кировский мост, на который потратили 10,5 млрд рублей, уже начал разрушаться. "Вот такая многометровая "ямища" образовалась на переходе несколько дней назад. Даже неспециалисту видны грубейшие "косяки" строителей - они асфальт укладывали