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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре
Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких …
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9 августа 2018, 05:58
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
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9 августа 2018, 05:16
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Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
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7 августа 2018, 10:34
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Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов
Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и …
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19 июля 2018, 04:41
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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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В блогах: Кировский мост в Самаре уже начал разрушаться
Самарец Андрей Половинкин рассказал в соцсети "ВКонтакте", что Кировский мост, на который потратили 10,5 млрд рублей, уже начал разрушаться. "Вот такая многометровая "ямища" образовалась на переходе несколько дней назад. Даже неспециалисту видны грубейшие "косяки" строителей - они асфальт укладывали …
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8 июня 2016, 05:53
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Из-за обрушения участка самарской обводной дороги введен режим ЧС
На территории городского поселения Новосемейкино в Красноярском районе Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин в связи с разрушением покрытия самарской обводной дороги на участке между автотрассами «Урал» и Самара - Волгоград. …
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29 июля 2014, 10:20