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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
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Материалы по теме:

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, сто произошло за четверг зрителям расскажут журналисты и ведущий Сергей Сергеев. По традиции предлагаем ознакомиться со списком главных тем выпуска:

- Зачистка силовиков. В Самарской области за 
9 августа 2018, 06:39
В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких 
9 августа 2018, 05:58
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по 
9 августа 2018, 05:16
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.

Денис Авдеев работает в системе прокуратуры 

7 августа 2018, 10:34
Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и 
19 июля 2018, 04:41
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
В блогах: Кировский мост в Самаре уже начал разрушаться

В блогах: Кировский мост в Самаре уже начал разрушаться

Самарец Андрей Половинкин рассказал в соцсети "ВКонтакте", что Кировский мост, на который потратили 10,5 млрд рублей, уже начал разрушаться. "Вот такая многометровая "ямища" образовалась на переходе несколько дней назад. Даже неспециалисту видны грубейшие "косяки" строителей - они асфальт укладывали 
8 июня 2016, 05:53
Из-за обрушения участка самарской обводной дороги введен режим ЧС

Из-за обрушения участка самарской обводной дороги введен режим ЧС

На территории городского поселения Новосемейкино в Красноярском районе Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин в связи с разрушением покрытия самарской обводной дороги на участке между автотрассами «Урал» и Самара - Волгоград. 

29 июля 2014, 10:20
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