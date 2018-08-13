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Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным
Обмануть не удалось: Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".
Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики …
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13 августа 2018, 05:41
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Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой
18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. …
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13 августа 2018, 03:38
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Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
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13 августа 2018, 02:19
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37