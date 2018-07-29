|
Вооруженные силы Латвии испугались «Сызрани»
Гидрографическое судно «Сызрань», которое входит в состав Военно-Морского флота России, вновь было замечено около территориальных вод Латвии.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный твиттер Национальных вооруженных сил прибалтийского государства.
Согласно информации, судно было …
|
10 июня 2017, 03:34
|
В Самаре отметили День Военно-Морского Флота
В воскресенье, 26 июля, центром гуляний людей в тельняшках стала набережная Волги. Там собралось несколько десятков тысяч человек, которые отметили День Военно-Морского Флота.
|
27 июля 2015, 01:16
|
В Тольятти в День Военно-морского флота воевали с фашистами
В последнее воскресенье июля вся страна отмечала День Военно-морского флота. В Тольятти ветераны-моряки вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов организовали масштабную историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны.
Десант советских моряков выбивает подразделения вермахта с новороссийского побережья. Все как …
|
29 июля 2013, 03:24
|
"Авиакор" поставит три самолета ВМФ России
Самарский завод "Авиакор" заключил новый контракт на поставку трех самолетов Ан-140-100 для нужд Военно-морского флота России. Как сообщает "Авиапорт", самолеты будут изготовлены в стандартной грузопассажирской версии. Их передачу заказчику планируется осуществить в течение года. Напомним, "Авиакор" входит в корпорацию "Русские машины", …
|
25 апреля 2013, 01:50