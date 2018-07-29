В Самаре отметили День Военно-Морского Флота В воскресенье, 26 июля, центром гуляний людей в тельняшках стала набережная Волги. Там собралось несколько десятков тысяч человек, которые отметили День Военно-Морского Флота. … Самым ожидаемым событием праздника была реконструкция битвы за Пинск - одной из крупнейших десантных операций 2-й мировой войны. Зрители