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Памятник советским солдатам осквернили в Австрии
В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.
Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о …
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5 июля 2018, 10:26
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии
В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.
Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, …
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25 июня 2018, 10:23
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В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»
Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило …
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4 июня 2018, 09:50
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СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
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25 декабря 2017, 05:30
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В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского
В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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23 июня 2017, 05:55
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СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета
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14 марта 2017, 03:18
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В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский
Один из лидеров криминального мира Нодар Алоян, более известный в определенных кругах как Нодар Тбилисский, задержан в центре российской столицы. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
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11 августа 2016, 02:50