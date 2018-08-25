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Материалы по теме:

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.

Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, 
25 июня 2018, 10:23
В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило 
4 июня 2018, 09:50
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Накануне сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что в столице находится Ткаченко, которого разыскивают 

23 июня 2017, 05:55
СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время 

14 марта 2017, 03:18
В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский

В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский

Один из лидеров криминального мира Нодар Алоян, более известный в определенных кругах как Нодар Тбилисский, задержан в центре российской столицы. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
Задержанный находился в международном розыске за преступления, совершенные в Бельгии и Франции. Так 

11 августа 2016, 02:50
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