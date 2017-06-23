В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Накануне сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что в столице находится Ткаченко, которого разыскивают за мошенничество и создание преступного сообщества. Ткача Няганьского задержали в процессе совместной операции сотрудников московского управления угрозыска и бойцов Росгвардии. Все произошло в одном из ресторанов на Варшавском шоссе.
В прошлом году Алтайская полиция объявила криминального лидера в федеральный розыск. Утверждается, что Ткаченко входит в клан погибшего вора в законе Деда Хасана. Информация о «коронации» Ткача Няганьского появилась в 2013 году. При этом СМИ сообщали, что ряд представителей преступного мира не соглашались с новым криминальным статусом Ткаченко.
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